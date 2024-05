Motta torna su Napoli-Spezia che gli evitò l'esonero: "Non fu fortuna anche se non calciammo..."

Parlando in conferenza stampa, quest'oggi il tecnico del Bologna Thiago Motta ha risposto così alla domanda se la Champions potrebbe influenzare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Parlando in conferenza stampa, quest'oggi il tecnico del Bologna Thiago Motta ha risposto così alla domanda se la Champions potrebbe influenzare la sua scelta futura: "La mia scelta sarà dopo, ma il nostro lavoro è sempre stato lo stesso da inizio stagione, però conta quello tra le quattro righe, per fare una grande prestazione, il resto conta molto per altri club, noi concentrarci per fare il meglio possibile. Non abbiamo nessuna pressione oggi, quando è iniziata la stagione avevamo altre aspettative e desideri che non erano questi. Sono più rilassato lo vedete".

Hai aggiunto pressioni in questo cammino?

"Sicuro, abbiamo dovuto alzare un po' la tensione nella stagione ma ora non ce n'è bisogno, serve rimanere concentrati, non era nei piani ad inizio stagione ma ora lotteremo fino alla fine e senza nessuna pressione provare a raggiungere l'obiettivo".

Napoli non è una piazza qualsiasi, fu particolare per la gara vinta con lo Spezia... forse con fortuna..

"Fortuna mai, mi offendi così. Abbiamo vinto una partita complicatissima, c'era tanta tensione anche sull'allenatore (lui, ndr) in quel momento. Anche se non abbiamo tirato in porta in quel momento abbiamo meritato perché il Napoli non è stato capace di segnare".