Tmw - Lindstrom bocciato, il Napoli guarda in Francia: piacciono Akliouche e Doué

La bocciatura di Lindstrom porterà il Napoli a puntare su nuovi profili per la prossima stagione, più o meno nella stessa posizione. Così, stando a quanto riferito da TMW, sono due i profili che piacciono agli uomini mercato azzurri: uno è Maghnes Akliouche del Monaco e l'altro è Désiré Doué, protagonista con il Rennes.

Maghnes Akliouche è un classe 2002 che può giocare sia da trequartista che da esterno destro. In questa stagione ha segnato ben sette gol con il club monegasco, secondo in classifica, più che raddoppiando il proprio valore. La valutazione è fra i 20 e i 25 milioni di euro, due anni fa era stato anche osservato dal Milan nel torneo di Tolone.

Desiré Doué ha firmato a novembre il rinnovo fino al 2025, ma la stagione attuale è stata talmente buona - con 29 presenze, 4 gol e 5 assist - per un diciottenne che non è detto che non possa attirare una mega offerta da parte di club stranieri.