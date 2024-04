Il Roma - Napoli-Hancko, canali aperti: Calzona gli ha già parlato ma c'è un problema

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI STRAVINCE A CROTONE: 3-0 E 3° POSTO CONSOLIDATO Il Napoli Primavera ha battuto il Crotone per 3-0 nella 26esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Comunale di Cirò Marina. Il Napoli Primavera ha battuto il Crotone per 3-0 nella 26esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Comunale di Cirò Marina. LE ALTRE DI A UFFICIALE - UDINESE-ROMA SI GIOCHERÀ PRIMA DI NAPOLI-ROMA: DATA E ORARIO È ufficiale la data del recupero dei minuti restanti di Udinese-Roma, gara interrotta al 71' di domenica scorsa in seguito al malore accusato da N 'Dicka. È ufficiale la data del recupero dei minuti restanti di Udinese-Roma, gara interrotta al 71' di domenica scorsa in seguito al malore accusato da N 'Dicka.