Barcellona su Lobotka, ma cambia obiettivo? In Spagna si parla di Verratti

Il nome di Marco Verratti torna a essere accostato al Barcellona. Il centrocampista è attualmente in forza ai all'Al-Arabi e potrebbero esserci delle possibilità di rivederlo in Europa, dopo la lunga esperienza vissuta al Paris Saint Germain dal 2012 al 2023. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il Barcellona sarebbe interessato all'acquisto di Verratti. Il Barcellona aveva pensato anche a Lobotka per il ruolo di regista in vista del prossimo anno.