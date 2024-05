Da Milano: "Se viene Conte, Pioli va al Napoli e il club risparmia i soldi del suo stipendio"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sito Milannews fa il punto sul futuro della panchina dei rossoneri. Si parla indirettamente anche di Napoli.

"Il profilo che renderebbe felici osservatori e tifosi è uno e uno soltanto: Antonio Conte. Per un motivo molto semplice: perché per almeno due-tre mesi terrebbe il club e lo spogliatoio al sicuro rispondendo in prima persona di qualsiasi risultato. Chi ha parlato con il tecnico leccese sa benissimo che la narrazione ostile (chiede troppi soldi, vuole tanti calciatori) è soltanto uno sbarramento ideologico a un personaggio molto ingombrante, impegnativo per meglio dire e anche molto caratteriale che però sa fare benissimo il suo mestiere. Ed è quello che conta. Non solo. L’eventuale suo tesseramento consentirebbe, indirettamente, al Milan di risparmiare lo stipendio da versare a Pioli e staff i quali -con Conte in rossonero- diventerebbero gli unici candidati a raccogliere il consenso di ADL per la panchina del Napoli".