Idea Vicario, da Londra: "Lascerà il Tottenham, il Napoli c'è"

vedi letture

Calciomercato Napoli, Vicario nel mirino così come per la Juventus. E lui può lasciare subito la Premier e il Tottenham di De Zerbi

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il futuro di Guglielmo Vicario al Tottenham potrebbe non essere così saldo come previsto. Il portiere italiano, arrivato in Premier League per consolidare la porta degli Spurs, non sarebbe considerato una pedina centrale nel nuovo progetto tecnico legato a Roberto De Zerbi. Una situazione che apre scenari di mercato interessanti in vista delle prossime finestre di trasferimento. Le valutazioni interne al club inglese sarebbero ancora in corso, ma non si esclude una possibile cessione qualora arrivassero offerte ritenute adeguate. In Italia, l’attenzione su Vicario resta alta, con diversi club pronti a monitorare l’evoluzione della situazione con grande interesse nelle prossime settimane si attendono sviluppi concreti sul fronte inglese resta aperta.

Vicario, futuro in bilico tra Premier League e Serie A

Il nome di Vicario sta dunque attirando l’attenzione di diversi club di Serie A, in particolare Napoli e Juventus, che avrebbero già avviato dei contatti esplorativi per raccogliere informazioni sulla sua situazione contrattuale e sulle eventuali condizioni di uscita dal Tottenham. Entrambe le società vedono nel portiere un profilo affidabile ed esperto, in grado di garantire solidità immediata tra i pali. Tuttavia, l’operazione dipenderà molto dalle richieste del club inglese e dalla volontà del giocatore di tornare in Italia. Al momento si tratta solo di un interesse preliminare, ma gli sviluppi di mercato potrebbero accelerare nelle prossime settimane, soprattutto se il Tottenham dovesse aprire alla cessione o valutare offerte importanti già in estate prossima finestra.