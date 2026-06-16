Lazio su Ngonge! Non riscattato dall'Espanyol, è in uscita dal Napoli

Lazio su Ngonge! Non riscattato dall'Espanyol, è in uscita dal NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:10Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
La Lazio è interessata a Ngonge, rientrato al Napoli dopo il prestito all'Espanyol. Il club azzurro apre alla cessione.

Tra le operazioni in uscita che il Napoli dovrà gestire nelle prossime settimane c'è anche quella relativa a Cyril Ngonge. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'esterno belga sarebbe finito nel mirino della Lazio, che ne apprezza la versatilità e le qualità nell'uno contro uno.

Il Napoli apre all'addio di Ngonge

Il Napoli non chiuderebbe alla cessione, ma soltanto davanti a un'offerta ritenuta adeguata e utile a generare una plusvalenza da reinvestire sul mercato. I contatti tra i due club potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.