Lazio su Ngonge! Non riscattato dall'Espanyol, è in uscita dal Napoli
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La Lazio è interessata a Ngonge, rientrato al Napoli dopo il prestito all'Espanyol. Il club azzurro apre alla cessione.
Tra le operazioni in uscita che il Napoli dovrà gestire nelle prossime settimane c'è anche quella relativa a Cyril Ngonge. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'esterno belga sarebbe finito nel mirino della Lazio, che ne apprezza la versatilità e le qualità nell'uno contro uno.
Il Napoli apre all'addio di Ngonge
Il Napoli non chiuderebbe alla cessione, ma soltanto davanti a un'offerta ritenuta adeguata e utile a generare una plusvalenza da reinvestire sul mercato. I contatti tra i due club potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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