Di Lorenzo, rinnovo a vita con il Napoli: la decisione del capitano

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Giovanni Di Lorenzo pronto a legarsi a vita al Napoli. Pronto contrato fino al 2029 per continuare a essere riferimento per gli azzurri

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al futuro di Giovanni Di Lorenzo con un titolo che non lascia spazio a dubbi: “Di Lorenzo e gli azzurri: sarà per sempre sì”. Al centro dell’approfondimento c’è il forte legame tra il capitano del Napoli e il club partenopeo, un rapporto che appare destinato a proseguire ancora a lungo. Con un rinnovo di contratto pronto per il capitano dei due scudetti vinti con Conte e con Spalletti.

Di Lorenzo e Napoli ancora insieme?

Secondo il quotidiano, il difensore avrebbe espresso la volontà di continuare la propria avventura in maglia azzurra fino al 2029, confermando il desiderio di restare uno dei punti di riferimento della squadra. Dopo le stagioni vissute da protagonista e la fascia di capitano conquistata sul campo, Di Lorenzo rappresenta una delle colonne del progetto tecnico del Napoli. La sua permanenza viene considerata un tassello fondamentale per garantire continuità e leadership a un gruppo che punta a mantenersi competitivo ai massimi livelli sia in Italia sia in Europa.