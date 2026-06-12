Lucca, il suo futuro si decide già a Dimaro: la strategia del Napoli

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Per definire il futuro di Lorenzo Lucca basterà il primo ritiro estivo in programma sulle Dolomiti, a Dimaro, dove il Napoli inizierà la preparazione della nuova stagione. L’attaccante farà parte regolarmente del gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri, pronto a valutarlo da vicino fin dai primi giorni di lavoro. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

Dimaro decisivo per il futuro di Lucca al Napoli

Rientrato al Napoli dopo il prestito al Nottingham Forest, dove ha trascorso i primi sei mesi del 2026 senza essere riscattato, Lucca si presenterà dunque al ritiro trentino con l’obiettivo di giocarsi le proprie carte. Il tecnico conosce già il giocatore, ma la situazione richiederà inevitabilmente ulteriori approfondimenti: dopo un periodo caratterizzato da alti e bassi, Allegri vorrà confrontarsi direttamente con l’attaccante e osservarlo sul campo prima di prendere qualsiasi decisione definitiva. Il primo test sul terreno di gioco è atteso tra poco più di un mese, quando il Napoli darà ufficialmente il via alla nuova stagione proprio a Dimaro, appuntamento che potrebbe risultare decisivo per delineare il destino del centravanti.