Lucca, quale futuro? Spunta una nuova pretendente: in tre lo seguono dalla Serie A

Lucca, quale futuro? Spunta una nuova pretendente: in tre lo seguono dalla Serie ATuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Lorenzo Lucca torna al Napoli, ma il suo futuro potrebbe essere di nuovo altrove: dopo Bologna e Fiorentina, spunta anche il Torino.

Mentre il Napoli pianifica le prossime mosse di mercato insieme a Massimiliano Allegri, resta da definire anche il futuro di Lorenzo Lucca. L'attaccante azzurro dovrebbe continuare a giocare in Serie A anche nella prossima stagione. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Lucca, ci sono tre club di Serie A: spunta anche il Torino

Sulle tracce del centravanti ci sarebbero infatti Bologna, Fiorentina e Torino. Gli emiliani valutano il profilo dell'ex Udinese per rinforzare il reparto offensivo, mentre i viola sono alla ricerca di un attaccante da affiancare al proprio centravanti titolare. Attenzione anche ai granata, che lo considerano una possibile pedina per il nuovo progetto tecnico.