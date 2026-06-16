Lucca, quale futuro? Spunta una nuova pretendente: in tre lo seguono dalla Serie A
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Lorenzo Lucca torna al Napoli, ma il suo futuro potrebbe essere di nuovo altrove: dopo Bologna e Fiorentina, spunta anche il Torino.
Mentre il Napoli pianifica le prossime mosse di mercato insieme a Massimiliano Allegri, resta da definire anche il futuro di Lorenzo Lucca. L'attaccante azzurro dovrebbe continuare a giocare in Serie A anche nella prossima stagione. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.
Lucca, ci sono tre club di Serie A: spunta anche il Torino
Sulle tracce del centravanti ci sarebbero infatti Bologna, Fiorentina e Torino. Gli emiliani valutano il profilo dell'ex Udinese per rinforzare il reparto offensivo, mentre i viola sono alla ricerca di un attaccante da affiancare al proprio centravanti titolare. Attenzione anche ai granata, che lo considerano una possibile pedina per il nuovo progetto tecnico.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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