Lucca subito nel mirino di un club di Serie A: la risposta dell'attaccante

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Nel corso dei dialoghi tra Napoli e Genoa legati allo scambio che coinvolge Obaretin e Fini, il club rossoblù avrebbe sondato anche la situazione di Lorenzo Lucca. L’attaccante è rientrato al Napoli dopo la parentesi non particolarmente fortunata al Nottingham Forest e il suo futuro resta ancora da definire, con diversi scenari aperti in vista della prossima stagione. Lo riporta la redazione di Sportitalia.

Lucca piace al Genoa, ma il giocatore prende tempo

Il profilo del centravanti sarebbe gradito a Daniele De Rossi, che ne apprezza caratteristiche fisiche e potenziale di crescita. Tuttavia, al momento non ci sarebbero le condizioni per arrivare a una decisione immediata. Lucca, infatti, preferirebbe valutare con calma le varie opportunità sul tavolo prima di scegliere la propria destinazione, anche dopo un confronto previsto con Massimiliano Allegri. Il gradimento del Genoa resta confermato, ma la situazione non appare destinata a sbloccarsi nell’immediato, con il giocatore intenzionato a prendersi ancora del tempo prima di orientare definitivamente il proprio futuro.