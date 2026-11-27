Calciomercato Napoli, sfida a Inter e Juve per un gioiellino della Samp: sta brillando in B

Il Napoli monitora Lorenzo Mezzotero, talento classe 2008 della Sampdoria che sta attirando l'attenzione di numerosi club di Serie A.

Un nuovo talento del calcio italiano è finito sui taccuini della dirigenza del Napoli. Si tratta di Lorenzo Mezzotero, classe 2008 della Sampdoria, reduce dal quarto gol consecutivo in Serie B. Il diciottenne aveva cominciato la stagione con la formazione Primavera blucerchiata, collezionando otto reti e due assist in appena cinque presenze, prima di essere promosso in prima squadra. Nato in Italia da genitori italiani, il giovane calciatore possiede anche la cittadinanza azera e ha già rappresentato l'Azerbaigian a livello Under 21.

Napoli su Mezzotero, folta concorrenza in Serie A

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, oltre al Napoli anche Inter, Juventus, Fiorentina, Como, Sassuolo e Monza avrebbero inviato propri osservatori per monitorare da vicino il talento blucerchiato nelle ultime settimane. La Sampdoria, consapevole delle potenzialità del ragazzo, si è già tutelata rinnovandogli il contratto fino al 2030, con ingaggio a salire e opzione per un'ulteriore stagione. L'accordo prevede anche un adeguamento dello stipendio in caso di promozione in Serie A.