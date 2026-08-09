Badiashile-Napoli, ci siamo? Il Chelsea rientra da Perth: ora l'affare può sbloccarsi

Badiashile-Napoli, ci siamo? Il Chelsea rientra da Perth: ora l'affare può sbloccarsiTuttoNapoli.net
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Ieri alle 12:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Benoit Badiashile resta il nome in pole per la difesa del Napoli: ora che è finita la tournée australiana del Chelsea si può fare.

Il mercato del Napoli continua a muoversi su più tavoli, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Exequiel Zeballos resta un profilo seguito dagli azzurri, ma l'attaccante è tentato anche dal Celta Vigo e attende di capire come evolveranno le diverse trattative. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.

Badiashile può sbloccarsi a breve

Intanto restano attesi sviluppi anche per Benoit Badiashile. Il Chelsea ha concluso la propria tournée a Perth e, con il rientro della squadra a Londra, la trattativa per il trasferimento del difensore francese al Napoli potrebbe finalmente imboccare la strada verso la conclusione.