Napoli-Anguissa, prove di rinnovo: sul tavolo un contratto fino al 2030

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L'ipotesi è quella di un nuovo accordo triennale, che permetterebbe di spostare l'attuale scadenza dal 2027 al 2030.

La storia tra Frank Zambo Anguissa e il Napoli potrebbe proseguire ancora a lungo. A fare il punto è Il Corriere dello Sport, secondo cui «la storia d'amore e trionfi tra Frank Zambo Anguissa e il Napoli sta vivendo l'ennesimo atto». Un segnale importante è arrivato direttamente dal ritiro, dove sono giunti lo storico agente del giocatore Maxime Nana e il manager italiano Giovanni Branchini. La loro presenza, scrive il quotidiano, «ha riacceso la possibilità di un altro rinnovo», dopo quello già sottoscritto nel 2022. I contatti tra le parti si erano fermati lo scorso novembre, in seguito all'infortunio rimediato da Anguissa con la propria nazionale, ma adesso la situazione è cambiata.

Anguissa-Napoli, si lavora al rinnovo del contratto

«I dialoghi interrotti a novembre sono ripartiti in Abruzzo», sottolinea il Corriere dello Sport. Nel frattempo Anguissa ha fornito risposte importanti anche sul terreno di gioco, allontanando i dubbi relativi alle sue condizioni fisiche. Il camerunese ha infatti «smentito ancora una volta quelli che nutrivano dubbi sulla sua piena ripresa», mettendosi in evidenza durante il ritiro con prestazioni di livello e «impadronendosi del centrocampo con il solito piglio da leader consumato».

Ora la questione si sposta sul tavolo delle trattative. L'ipotesi è quella di un nuovo accordo triennale, che permetterebbe di spostare l'attuale scadenza dal 2027 al 2030.