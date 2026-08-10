Il Napoli propone un prestito a 5 milioni per Badiashile: cosa manca alla chiusura

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Badiashile ha già aperto al trasferimento in azzurro. Il Napoli che propone un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il Napoli è pronto a tornare alla carica per Benoit Badiashile, individuato come il centrale mancino da consegnare a Massimiliano Allegri per rinforzare la difesa. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Chelsea per provare a fare passi avanti nella trattativa. Un primo tassello è già al suo posto: il difensore francese classe 2001 ha infatti aperto alla possibilità di trasferirsi al Napoli.

Il Napoli propone 5 milioni per il prestito: si tratta sulla formula

Il nodo principale resta l'accordo tra i due club. Il direttore sportivo Giovanni Manna - si legge su La Repubblica - ha proposto al Chelsea un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto, formula sulla quale i Blues non hanno ancora dato il proprio via libera. Le parti continueranno quindi a confrontarsi per individuare una struttura dell'affare che possa soddisfare entrambe. L'obiettivo del Napoli è definire la formula nei prossimi giorni e accelerare successivamente per portare Badiashile alla corte di Allegri.