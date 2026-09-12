Manna: "Dobbiamo reagire! Gabriel Jesus? Non siamo riusciti a liberare spazio..."

vedi letture

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Di seguito le dichiarazioni: "Abbiamo fiducia, dobbiamo reagire e ripartire", le parole del ds in vista della gara di domani contro il Bologna che arriva dopo tre sconfitte di fila con la squadra di Allegri che ha la necessità di invertire il trend.

Al dirigente partenopeo è stato chiesto anche del nome più gettonato dall'ultimo mese di trasferimenti, quello di Gabriel Jesus, poi passato al Barcellona nelle ultime ore di mercato: "Abbiamo provato a prendere Gabriel Jesus, ma non siamo riusciti a liberare spazio in rosa. Nessun rimpianto, non bisogna mai averne. Rinforzi? Ci faremo trovare pronti per gennaio…”.