Martinez Quarta-Napoli, Gazzetta: Fiorentina apre all'addio per non perderlo a zero

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tra i tanti nomi in uscita inserisce anche quello di Martinez Quarta, in scadenza nel 2025

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A fine stagione si aprirà un nuovo ciclo alla Fiorentina a partire dalla nuova guida tecnica. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tra i tanti nomi in uscita inserisce anche quello di Martinez Quarta, in scadenza nel 2025 e che piace molto al Napoli. Per evitare di perderlo a zero, i viola dovranno aprire alla cessione nel mercato estivo.

Nei giorni scorsi sono stati tanti i difensori accostati al Napoli per il prossimo anno: dai soliti nomi di Alessandro Buongiorno del Torino e Giorgio Scalvini dell’Atalanta al francese del Nizza Jean-Claire Todibo, e lo slovacco David Hancko, vecchi obiettivi dello scouting dei partenopei e che potrebbero tornare d'attualità.