McTominay a vita a Napoli? Proposto rinnovo con adeguamento: cifre e dettagli

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Il Napoli punta a blindare Scott McTominay con un rinnovo fino al 2030 e un sostanziale aumento dell’ingaggio fino a 5 milioni di euro.

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay e consolidarlo come uno dei pilastri del presente e del futuro. L’offerta del club azzurro è importante: un prolungamento di due anni rispetto all’attuale scadenza fissata al 2028, quindi fino al 2030, accompagnato da un significativo adeguamento dell’ingaggio che porterebbe lo stipendio del centrocampista scozzese fino a circa 5 milioni di euro. Un riconoscimento concreto per un giocatore che, in appena due stagioni, è diventato un idolo della tifoseria: uomo copertina e MVP della cavalcata verso il quarto scudetto, oggi rappresenta una delle certezze su cui il Napoli vuole costruire il futuro.

La strategia del Napoli e il timing del rinnovo

Per la definizione dell’accordo non c’è particolare urgenza, riporta Sportmediaset. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna hanno avviato i contatti per il rinnovo prima della partenza di McTominay con la sua Scozia per il Mondiale, una vetrina internazionale che potrebbe attirare ulteriori attenzioni sul giocatore. L’intenzione iniziale del club era quella di chiudere e mettere nero su bianco il nuovo contratto prima della partenza verso gli Stati Uniti, ma anche qualora i tempi dovessero allungarsi, la trattativa non sarebbe in discussione: McTominay e il Napoli, di fatto, hanno già manifestato la volontà reciproca di proseguire insieme ancora a lungo.