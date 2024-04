Meret può partire e il Napoli ha l'erede in casa: Caprile soluzione possibile

Secondo il quotidiano 'Il Mattino', è possibile che dalla prossima stagione sarà lui a difendere i pali del Napoli visto che Alex Meret.

Elia Caprile domani sera sfiderà il suo futuro. Al Castellani, in una gara valida per la 33esima giornata di Serie A, arriverà il Napoli, club che la scorsa estate ha acquistato il suo cartellino dal Bari e poi l'ha girato in prestito all'Empoli, dove Caprile sta giocando titolare. Secondo il quotidiano 'Il Mattino', è possibile che dalla prossima stagione sarà lui a difendere i pali del Napoli visto che Alex Meret, a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe decidere di cambiare aria.

Qualche giorno fa Graziano Battistiti, procuratore di Caprile, intervistato sul futuro del suo assistito s'è espresso così: "Caprile al Napoli dalla prossima estate? Bisognerà chiederlo a suo tempo a chi di dovere. Sono ripetitivo e non voglio arrivare a giugno a dire sempre le stesse cose altrimenti divento molesto (scherza ndr.). In questo momento è troppo importante l’esperienza che sta facendo ad Empoli, deve pensare all’Empoli e deve restare concentrato per restare nella storia di questo club. E’ in prestito secco ad Empoli, tecnicamente farà parte del ritiro prossimo del Napoli. Elia è del Napoli, è giovane e sta facendo un’esperienza importante. La sua crescita è esponenziale e quando finirà il campionato verranno fatte tutte le valutazioni. Noi avremo la nostra idea e il Napoli avrà la sua e proveremo a metterci d’accordo”.