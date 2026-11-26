Morisco-Napoli, dal Brasile: "Possibile affondo per averlo subito"

Ultime calciomercato, il Napoli accelera per Pedro Morisco

Il Napoli accelera per Pedro Morisco. Secondo quanto riferito dal giornalista brasiliano Rogerio Scarione, la trattativa per il giovane portiere verdeoro starebbe procedendo positivamente e il calciatore sarebbe sempre più vicino al club azzurro. La società partenopea, infatti, dovrebbe formalizzare nei prossimi giorni una prima offerta ufficiale al Coritiba per provare a trovare un'intesa sul trasferimento dell'estremo difensore.

Il Coritiba vuole trattenerlo fino a giugno

Resta da superare la posizione del club brasiliano, che avrebbe intenzione di trattenere Morisco almeno fino al prossimo giugno. Una volontà che potrebbe rappresentare il principale ostacolo nella trattativa, soprattutto per quanto riguarda i tempi dell'eventuale trasferimento. Il Napoli continua a lavorare sul profilo del portiere, considerato un investimento interessante in prospettiva. Le prossime giornate potrebbero quindi rivelarsi decisive per capire se le parti riusciranno a trovare un accordo.