Seba Esposito dice sì al Napoli, ok anche dal Sassuolo: accordo di massima raggiunto

Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole Sebastiano Esposito: il giocatore ha già detto sì e c'è l'ok del Sassuolo

Aurelio De Laurentiis vuole Sebastiano Esposito, e il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento in azzurro. L'attaccante, in prestito al Sassuolo, sarà intanto un rivale del Napoli già domenica, quando le due squadre si affronteranno in campionato. Un'indiscrezione che aggiunge un tassello alla pista più discussa del mercato di gennaio.

L'ok del giocatore e del Sassuolo

Come scrive Il Mattino, il presidente azzurro ha messo Esposito in cima alla lista e il giocatore ha già dato il suo consenso. C'è anche l'ok del Sassuolo, che dovrà però riscattarlo dal Cagliari, titolare del cartellino. L'accordo di massima, secondo il quotidiano, è stato raggiunto da tempo. Il passaggio chiave è dunque il riscatto: senza di esso il Sassuolo non può cedere un giocatore che non è ancora di sua proprietà. Una sequenza che mette in fila tre società e un giocatore, con una formula ancora da definire nei dettagli.

Domenica da rivale, poi il futuro

Il calendario aggiunge un tocco di curiosità. Domenica Esposito sarà avversario del Napoli, in una partita che potrebbe diventare una vetrina in vista del trasferimento. Per gli azzurri sarebbe un attaccante giovane, duttile e reduce dalla vittoria con l'Italia sulla Francia, un profilo adatto a rinfrescare il reparto offensivo di Allegri. Resta da capire come si concilierà l'intesa con la lotta per la salvezza del Sassuolo, che finora aveva mostrato poca disponibilità a cedere. Molto dipenderà dai tempi del riscatto e dalle cifre da concordare nelle prossime settimane.