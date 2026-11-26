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Rumors dal Brasile: "Otavio lascia il Cruzeiro! Affare chiuso: va al Napoli?"
Ultime calcio Napoli, nome nuovo per la porta
Non solo Morisco. C'è un altro portiere brasiliano nel mirino del Napoli, almeno secondo quanto scrivono dal Brasile. Si tratta di Otavio, classe 2005, numero uno del Cruzeiro che è già stato convocato da Ancelotti in Nazionale. Portiere di 20 anni di piede destro alto 192 centimetri che solo quest'anno è diventato titolare. Già in passato era stato nel mirino di diversi club europei, soprattutto inglesi.
Otavio, esordio con Ancelotti
Dopo l'esperienza con l'Under 20 è ora nel giro della nazionale maggiore. Ha esordito contro l'Australia a fine settembre. Secondo i media brasiliani, il portiere sarebbe già stato venduto, ma non si sa ancora a quale club. Tra le ipotesi, Napoli, Porto o club di Premier League. Costo? 13 milioni di euro.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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