Il Napoli attende notizie dall'Olanda: potrebbero arrivare 25 mln

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Il futuro di Noa Lang continua a essere uno dei temi caldi del mercato del Napoli.

Il futuro di Noa Lang continua a essere uno dei temi caldi del mercato del Napoli. Come riferisce Il Corriere dello Sport, il club azzurro attende sviluppi anche da Amsterdam, dove l'Ajax sta lavorando per creare le condizioni necessarie al ritorno dell'esterno olandese. I Lancieri sarebbero pronti a muoversi concretamente per Lang una volta raggiunto l'accordo con il Paris Saint-Germain per la cessione di Godts.

Ajax, pronto l'assalto a Noa Lang

In Olanda l'ipotesi sta prendendo sempre più consistenza: «L'Ajax investirà 25 milioni e Noa è pronto a tornare alle origini», scrive il quotidiano. Per Lang si tratterebbe di un ritorno a casa: l'attaccante è infatti cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax e proprio con il club di Amsterdam ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2019.