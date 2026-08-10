Calciomercato Napoli, incastro Lang-Zeballos: le ultime

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La questione Lang è legata all’affare Zeballos.

Gli esperti di mercato internazionale Fabrizio Romano e Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Romano, hanno fornito nuovi aggiornamenti sui movimenti sulle corsie dell'attacco del Napoli: "Ci sono tanti incastri che riguardano il mercato del Napoli, tra questi c’è quello di Noa Lang. Il ragazzo olandese sta facendo molto bene in questo precampionato, se si guardano le azioni delle partite sembra di rivedere il giocare che aveva preso il Napoli l’anno scorso. Su di lui c’è l’Ajax, al momento però non ci sono offerte ufficiali, ma solo sondaggi tramite gli agenti.

Lang-Zeballos, incastri di mercato del Napoli

La questione Lang è legata anche all’affare Zeballos. Il Napoli resta ancora in vantaggio sul Celta, ma la distanza si è ridotta ed il club spagnolo è in grande pressing. Zeballos sta facendo di tutto per andare al Napoli, il club spera di prenderlo ma tutto dipende dalle uscite, Manna è stato chiaro su questo.