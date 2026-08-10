Favasuli, Napoli pronto ad avviare ufficialmente la trattativa

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Oggi alle 14:00Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Il Napoli accelera per Costantino Favasuli.

Il Napoli accelera per Costantino Favasuli. Secondo quanto riferito su X dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, nelle prossime ore sarebbe previsto un incontro per avviare ufficialmente la trattativa con il Catanzaro.

L'operazione potrebbe chiudersi sulla base di 8 milioni di euro, con il Napoli pronto a offrire a Favasuli un contratto fino al 2031, con opzione per un'ulteriore stagione. Dalla cessione beneficerebbe anche la Fiorentina, che incasserebbe il 50% della cifra grazie agli accordi precedentemente stipulati sul cartellino del calciatore.

Favasuli, pronto contratto fino al 2031

Questo il messaggio postato su X: "Previsto un incontro nelle prossime ore per avviare ufficialmente la trattativa per il trasferimento di Costantino Favasuli dal Catanzaro al Napoli per 8 milioni di euro. Contratto fino al 2031 più opzione. La Fiorentina incasserà il 50% della cifra della cessione".