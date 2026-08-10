Retroscena Lukaku: Fenerbahçe aveva chiuso un altro attaccante, poi la svolta

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Romelu Lukaku si avvicina sempre di più al Fenerbahçe. Gli esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano e Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Romano, hanno fornito nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e il club turco.

"C’è ancora distanza sulla valutazione del giocatore, ma non è una distanza insormontabile. Il Fenerbahçe prima di questa opportunità Lukaku aveva già chiuso un altro attaccante, poi si è aperta l’opportunità di Romelu e si sono spinti su di lui. Ci sono delle persone vicine a Lukaku che sono molto legate a persone vicine a Lukaku. Ora c’è da trovare un accordo col Napoli. L’offerta è di 6, il Napoli ne vorrebbe il doppio ma a 7/8 più bonus si potrebbe chiudere facilmente".