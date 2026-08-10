ADL sta pensando ad un colpo per il centenario del Napoli

ADL sta pensando ad un colpo per il centenario del NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:00Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a tentare il grande colpo per il reparto offensivo

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe avere un peso importante sulle prossime mosse di mercato del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in caso di partenza dell'attaccante, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a tentare il grande colpo per il reparto offensivo: Gabriel Jesus, centravanti dell'Arsenal.

Gabriel Jesus, possibile regalo per il Centenario di ADL

Il quotidiano parla addirittura di un possibile "colpo del centenario" per il club azzurro. Un dettaglio alimenta ulteriormente la suggestione: Giovanni Branchini, agente dell'attaccante brasiliano, è stato avvistato nei giorni scorsi a Castel di Sangro, sede del ritiro del Napoli.