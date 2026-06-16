Napoli su Bouaddi? Dalla Francia: "Nessun club italiano può permetterselo"

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Il Napoli, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe interessato al talento del Marocco e del Lille Bouaddi. Ma per Satin l'Italia non può prenderlo.

A Stile Tv nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Bruno Satin, agente sportivo ed esperto di calcio francese: "Il Senegal è una buona squadra, metá viene dai vivai francesi per cui c'è una concorrenza importante. C'è anche una storia, sulla carta il Senegal è forte ma solo sulla carta, poi ogni partita va giocata.

Ayyoub Bouaddi in Italia non può venire. Costerà sui 60-70 milioni quindi nessuno può prenderlo in Italia. Ha personalità e sicurezza, farà un cammino importante sicuramente. Andrà via dal Lille, andrà al Manchester United l al Real Madrid, poche squadre possono permetterselo.

Senza fare un'annata straordinaria il Napoli è arrivato secondo. In questi ultimi anni si è fermato alle prime posizioni perché ormai è in grado di competere. Vedremo se sarà sempre e solo un duello tra Napoli e Inter o se quest'anno qualcuno si sveglierà

Kalidou Koulibaly lo guardo sempre con affetto. È una grande persona oltre ad essere un grande giocatore. È un ragazzo straordinario. Fisicamente è un po corto e non credo che inizierà la gara dal primo minuto stasera".