Napoli-Gila, le possibili contropartite: tre azzurri piacciono alla Lazio
Per arrivare a Mario Gila, dal momento che la Lazio continua a spara alto sul prezzo, il Napoli starebbe valutando anche l'inserimento di una contropartita tecnica. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la Lazio gradirebbe tre profili della rosa azzurra: Rafa Marin, Sam Beukema e Lorenzo Lucca.
Napoli-Gila, le possibili contropartite: tre azzurri piacciono alla Lazio
Le situazioni, però, sono differenti. Rafa Marin è un giocatore sul quale il Napoli sembrerebbe pronto a puntare, mentre Beukema rappresenterebbe una pedina di valore importante dopo l'investimento effettuato appena un anno fa. C'è infine Lucca, il cui nome potrebbe entrare nei discorsi tra i due club. La trattativa per Gila resta aperta e l'eventuale inserimento di uno di questi giocatori potrebbe aiutare il Napoli a ridurre la distanza economica con la Lazio.
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