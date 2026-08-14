Asse Napoli-Torino? Sul tavolo Cajuste, Folorunsho e possibile inserimento di Lucca

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Oggi alle 12:30 Calciomercato Napoli di Daniele Rodia @danielerodia di Fonti preferite

Napoli e Torino si preparano a un incontro che potrebbe portare a una vera e propria maxi-operazione. Sul tavolo i nomi di Cajuste e Folorunsho e Lucca