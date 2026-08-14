Asse Napoli-Torino? Sul tavolo Cajuste, Folorunsho e possibile inserimento di Lucca
Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per delineare gli sviluppi di un'operazione che coinvolge il Napoli e il Torino su più fronti. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, tra le due società è in programma un incontro nel quale la dirigenza azzurra porrà le proprie condizioni per la cessione di due calciatori sui quali il club piemontese ha da tempo messo gli occhi.
Cajuste e Folorunsho nel mirino granata
I due nomi principali sono quelli di Jens Cajuste e Michael Folorunsho, entrambi ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri e alla ricerca di maggiore spazio altrove. Il centrocampista svedese, non ha mai trovato una collocazione stabile nello scacchiere azzurro, mentre Folorunsho, dopo il prestito al Verona e al Cagliari, resta un profilo duttile che il Torino valuta con attenzione per rinforzare la propria mediana.
Il possibile coinvolgimento di Lucca
La novità più rilevante riguarda però un terzo nome che, secondo la ricostruzione del quotidiano partenopeo, potrebbe finire sul tavolo delle trattative: quello di Lorenzo Lucca. L'attaccante, arrivato a Napoli in questa sessione di mercato, potrebbe dunque lasciare gli azzurri a stretto giro per accasarsi in maglia granata, in quella che si configurerebbe come un'operazione a più ampio respiro tra i due club.
Cosa aspettarsi nelle prossime ore
Resta da capire in che modo Napoli e Torino intendano strutturare l'eventuale pacchetto di trasferimenti, tra prestiti, diritti di riscatto e contropartite economiche. Con la finestra di calciomercato ormai agli sgoccioli, l'incontro tra le due dirigenze appare destinato a fare chiarezza sui reali margini di un'operazione che, qualora si concretizzasse, ridisegnerebbe più di un reparto per entrambe le rose.
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