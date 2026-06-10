Il Napoli ha due priorità sul mercato: Allegri valuterà i rientri dai prestiti
Non c'è soltanto il mercato in entrata nei pensieri del Napoli. Il club dovrà lavorare anche su due aspetti fondamentali: abbassare l'età media della rosa e ridurre il monte ingaggi. Attualmente, infatti, gran parte dei giocatori con gli stipendi più elevati ha superato i trent'anni. Fanno eccezione David Neres e Scott McTominay, con lo scozzese che potrebbe presto ottenere un rinnovo con adeguamento economico. A pesare particolarmente sono gli ingaggi di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, che insieme valgono circa 18 milioni di euro lordi.
Allegri valuterà i rientri dai prestiti
Nel frattempo, Allegri dovrà valutare anche il gruppo dei giocatori di ritorno dai prestiti. Profili come Lorenzo Lucca, Noa Lang, Luca Marianucci e Rafa Marin attendono il giudizio del nuovo tecnico prima che vengano prese decisioni definitive sul loro futuro.
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