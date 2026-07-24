Ultim'ora
Favasuli-Napoli, principio d'accordo! Schira: "Colloqui positivi anche col Catanzaro"
TuttoNapoli.net
L'esperto di mercato Nicolò Schira aggiorna sulla trattativa Favasuli: c'è già un'intesa di massima con il giocatore, ma prima serviranno alcune cessioni.
Il Napoli continua a lavorare per Costantino Favasuli, individuato come principale rinforzo per il ruolo di vice Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il terzino destro è ancora in cima alla lista degli azzurri e avrebbe già raggiunto un accordo di principio con il club, restando in attesa degli sviluppi della trattativa.
Il Catanzaro chiede 8 milioni per Favasuli
Sempre secondo Schira, il Catanzaro valuta il cartellino di Favasuli 8 milioni di euro. I contatti tra le parti proseguono in maniera positiva, ma il Napoli dovrà prima sfoltire la rosa con alcune cessioni prima di poter affondare il colpo per il giovane esterno.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina TuttonapoliNapoli fermo, lista strapiena: in 5 sono già fuori e acquisti solo Under? di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
LiveDimaro 2026 day 8, seduta pomeridiana: in gruppo spunta Cheddira! Assenti Alisson e Lindstrom, individuale per Gilmour
LiveDimaro 2026 day 8, seduta mattutina: presentazione staff tecnico ed esercitazioni attacco vs. difesa. Centrocampisti nel blocco finale
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour
Antonio GaitoLiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Davide BarattoLiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
Redazione Tutto Napoli.netRadio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com