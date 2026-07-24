Ultim'ora Favasuli-Napoli, principio d'accordo! Schira: "Colloqui positivi anche col Catanzaro"

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L'esperto di mercato Nicolò Schira aggiorna sulla trattativa Favasuli: c'è già un'intesa di massima con il giocatore, ma prima serviranno alcune cessioni.

Il Napoli continua a lavorare per Costantino Favasuli, individuato come principale rinforzo per il ruolo di vice Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il terzino destro è ancora in cima alla lista degli azzurri e avrebbe già raggiunto un accordo di principio con il club, restando in attesa degli sviluppi della trattativa.

Il Catanzaro chiede 8 milioni per Favasuli

Sempre secondo Schira, il Catanzaro valuta il cartellino di Favasuli 8 milioni di euro. I contatti tra le parti proseguono in maniera positiva, ma il Napoli dovrà prima sfoltire la rosa con alcune cessioni prima di poter affondare il colpo per il giovane esterno.