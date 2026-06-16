Occasione Rashford: il Barça non lo riscatta, il Napoli può farci un pensierino?

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Rashford non è stato riscattato dal Barcellona e torna al Manchester United: ecco il prezzo. Se parte Lukaku ci pensa anche il Napoli?

Il Barcellona ha deciso. Marcus Rashford, nonostante un'ottima stagione a livello numerico, non sarà riscattato. Dentro alla scelta ci sono questioni tecniche, di potenziale sviluppo futuro, economiche ma anche di "affollamento", visto il recente arrivo in blaugrana di Anthony Gordon. L'attaccante inglese è così destinato a tornare al Manchester United, ma solo di passaggio. Dopo il prestito di questa stagione è infatti complicato immaginare un futuro a Old Trafford. Ed ecco che un attaccante da 14 gol e 14 assist in 49 presenze stagionali può improvvisamente diventare la classica occasione di mercato. Non a basso costo, ma la qualità è evidente e chissà che anche qualche italiana non possa farci un pensierino.

Occasione Rashford: il Napoli può farci un pensierino in un caso

Su Rashford pesa una clausola rescissoria da 46 milioni di euro, ma la sensazione è che possa partire in estate per circa la metà, fra i 20 ed i 30 milioni di euro. Ovvero la cifra che sarebbe servita al Barça per riscattarlo. In Inghilterra c'è già la fila, con l'Aston Villa che vorrebbe farlo diventare il suo manifesto per la Champions League. Ma dopo l'esperienza nella Liga, non è da escludere la voglia di provare anche un altro campionato. E qua entrano in gioco Bundesliga e Serie A. Il Bayern Monaco si è interessato alla sua situazione, ma nel recente passato anche il Milan lo aveva trattato con forza senza però trovare la quadra economica. Ed ecco che allora i rossoneri potrebbero tornare a pensarci, in vista della probabile rivoluzione offensiva. E magari pure Juventus e Napoli, specialmente in caso di addio di Lukaku, potrebbero farci un pensierino nelle prossime settimane. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.