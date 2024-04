Occhio Napoli, Guido Rodriguez proposto anche a una big di Spagna

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Non c'è solamente il Napoli tra le opzioni per il futuro di Guido Rodriguez. Come scrive il portale Relevo, il centrocampista argentino in uscita dal Betis a parametro zero il prossimo 1° luglio sarebbe stato proposto anche al Barcellona in vista della prossima stagione. Il classe '93, campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021 con l'Albiceleste, appena due giorni fa veniva dato in trattativa avanzata con gli azzurri.

Il tentativo in extremis del Betis

Ramón Alarcón, amministratore delegato della società andalusa, ha spiegato a Radio Sevilla che ci sarà un ultimo tentativo per rinnovare il suo contratto da parte dei biancoverdi: "Ci incontreremo di nuovo con lui alla fine della stagione", ha detto qualche giorno fa sul calciatore in forza al Betis dal 2020. Ma al momento le possibilità che Guido Rodriguez resti a Siviglia sono piuttosto remote e il Napoli, a detta di TyC Sports, è avanti rispetto a tutte le altre pretendenti.