Rashford occasione per la Serie A e il Napoli? Lascerà il Barcellona

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Il Barcellona ha preso la sua decisione: Marcus Rashford non verrà riscattato al termine della stagione. Nonostante un rendimento più che positivo sul piano statistico, con 14 gol e 14 assist in 49 presenze complessive, il club blaugrana ha scelto di non investire sull’attaccante inglese. Una valutazione che nasce da diversi fattori, tra cui considerazioni tecniche, prospettive di crescita, sostenibilità economica e una concorrenza sempre più elevata nel reparto offensivo. A incidere sulla scelta è stato anche l’arrivo di Anthony Gordon, destinato ad aumentare ulteriormente la competizione per un posto in attacco. Lo scrive Tmw.

Rashford torna sul mercato: anche la Serie A osserva

Il ritorno al Manchester United appare dunque soltanto una tappa intermedia. Dopo il prestito in Catalogna, infatti, è difficile immaginare Rashford ancora protagonista a Old Trafford nella prossima stagione. Il suo profilo rappresenta così una delle opportunità più interessanti dell’estate. Sebbene la clausola rescissoria sia fissata a 46 milioni di euro, la sensazione è che il trasferimento possa concretizzarsi per una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni. In Premier League l’Aston Villa si è già mosso con decisione, immaginando l’inglese come volto simbolo del progetto europeo. Tuttavia, dopo l’esperienza in Liga, non è esclusa una nuova avventura all’estero. Bayern Monaco, Milan, Juventus e Napoli seguono con attenzione gli sviluppi: i rossoneri lo avevano già trattato in passato, mentre bianconeri e partenopei potrebbero valutare l’operazione qualora si aprissero spazi nel reparto offensivo.