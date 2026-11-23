Calciomercato Napoli, spunta Kovacic per gennaio: il City può liberarlo
Il Napoli guarda già al mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, con particolare attenzione al centrocampo. Le possibili partenze di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa potrebbero infatti costringere il club azzurro a intervenire in maniera significativa nella prossima sessione invernale.
Mercato Napoli, il croato è una possibile occasione per il centrocampo
Come racconta il portale Tuttomercatoweb, il futuro dei due centrocampisti resta incerto: "Per il belga il Psv farà di tutto per cercare di averlo già in questa sessione. Per il secondo sullo sfondo resta l’ipotesi di un ritorno a Marsiglia ma attenzione anche all’Inter a giugno".
In questo scenario, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe valutando diverse opportunità per garantire ad Allegri nuovi rinforzi. Tra i nomi emersi nelle ultime ore figura quello di Mateo Kovacic, centrocampista croato classe 1994 attualmente al Manchester City.
"L’ultima idea arriva dalla Premier League. Il nome è quello di Mateo Kovacic, classe 1994, in scadenza di contratto con il City il 30 giugno 2027", scrive Tuttomercatoweb.
Il club inglese potrebbe prendere in considerazione una cessione già a gennaio, anche a condizioni economicamente favorevoli. L'ostacolo principale sarebbe però rappresentato dall'elevato stipendio del giocatore.
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