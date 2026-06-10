Retroscena Atta-Napoli: l'Udinese ha sparato una cifra altissima agli azzurri
Arthur Atta continua a essere uno dei profili seguiti dal Napoli per il centrocampo del futuro, ma l'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice. Secondo quanto riferisce Tuttosport, negli ultimi giorni anche l'Inter ha chiesto informazioni sull'exploit francese dell'Udinese nel corso di un incontro tra Ausilio e la dirigenza friulana.
Atta-Napoli, la cifra monstre chiesta dall'Udinese
Il vero ostacolo resta però la valutazione del cartellino. Il quotidiano spiega che l'Udinese considera Atta uno dei suoi gioielli e chiede oltre 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra che il club bianconero avrebbe già comunicato al Napoli nelle scorse settimane. I friulani confidano inoltre nell'interesse proveniente dalla Premier League, dove diversi club potrebbero avere la forza economica per soddisfare le richieste. Il Napoli resta alla finestra, ma serviranno valutazioni approfondite prima di un eventuale affondo.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro