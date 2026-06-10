Retroscena Atta-Napoli: l'Udinese ha sparato una cifra altissima agli azzurri

Retroscena Atta-Napoli: l'Udinese ha sparato una cifra altissima agli azzurriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:10Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli ha puntato anche Atta dell'Udinese per il calciomercato del centrocampo, ma la richiesta dell'Udinese è davvero molto alta.

Arthur Atta continua a essere uno dei profili seguiti dal Napoli per il centrocampo del futuro, ma l'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice. Secondo quanto riferisce Tuttosport, negli ultimi giorni anche l'Inter ha chiesto informazioni sull'exploit francese dell'Udinese nel corso di un incontro tra Ausilio e la dirigenza friulana.

Atta-Napoli, la cifra monstre chiesta dall'Udinese

Il vero ostacolo resta però la valutazione del cartellino. Il quotidiano spiega che l'Udinese considera Atta uno dei suoi gioielli e chiede oltre 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra che il club bianconero avrebbe già comunicato al Napoli nelle scorse settimane. I friulani confidano inoltre nell'interesse proveniente dalla Premier League, dove diversi club potrebbero avere la forza economica per soddisfare le richieste. Il Napoli resta alla finestra, ma serviranno valutazioni approfondite prima di un eventuale affondo.