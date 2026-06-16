Retroscena Gila-Napoli: era nel mirino anche quando si parlava di Sarri

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Calciomercato Napoli, si avvicina Mario Gila? Il difensore della Lazio è il primo obiettivo del ds Manna e c'è l'ok totale di Allegri

La proposta del Napoli rappresenta una prospettiva particolarmente gradita a Mario Gila, attratto sia dal progetto tecnico azzurro sia dalla possibilità di disputare la prossima Champions League. Il difensore della Lazio è il primo obiettivo per la difesa, come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. A pesare è anche la forte considerazione nei suoi confronti da parte di Massimiliano Allegri, che vede nel difensore spagnolo un profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato.

Retroscena Gila: il Napoli lo segue da tempo

Gila, del resto, figura da tempo nella lista degli obiettivi del Napoli. Il suo nome era già stato inserito tra le priorità del mercato azzurro quando Maurizio Sarri sembrava il principale candidato a raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Nonostante il successivo cambio di scenario e la svolta che ha portato a un diverso orientamento tecnico, il difensore della Lazio non ha mai perso posizioni nelle gerarchie del club. Anzi, il pieno gradimento espresso da Allegri ha contribuito a mantenerlo stabilmente ai vertici della lista dei possibili rinforzi per la nuova stagione.