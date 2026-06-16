Quanti rientri dai prestiti: Allegri dovrà valutare il da farsi con sei azzurri

Quanti rientri dai prestiti: Allegri dovrà valutare il da farsi con sei azzurriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Tra questi ci sono Lucca, Lang, Rafa Marin, Folorunsho, Lindstrom e Ngonge. L'allenatore ex Juventus dovrà decidere chi potrà far parte del progetto

Prima di intervenire sugli acquisti, il Napoli dovrà alleggerire una rosa destinata ad ampliarsi con i numerosi rientri dai prestiti. Toccherà a Massimiliano Allegri valutare i vari calciatori che non sono stati riscattati dopo gli ultimi mesi trascorsi altrove.

Calciomercato Napoli, sei azzurri da valutare

Tra questi ci sono Lucca, Lang, Rafa Marin, Folorunsho, Lindstrom e Ngonge. L'allenatore ex Juventus dovrà decidere chi potrà far parte del nuovo progetto tecnico e chi invece sarà destinato a una nuova sistemazione. Fonte: Il Mattino.