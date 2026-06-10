Sancho si è svincolato dal Man United: può tornare un nome per il Napoli e le altre big di A?

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Il calciomercato del Napoli ha interessato Jadon Sancho in più di una sessione: ora l'attaccante si libera a zero dal Manchester United.

Jadon Sancho non è più un giocatore del Manchester United. In queste ore i Red Devils hanno annunciato l'addio a parametro zero dell'esterno inglese, senza particolari rimpianti vista la traiettoria avuta ad Old Trafford: con la maglia del club inglese, Sancho ha messo insieme un totale di 83 partite con 12 gol e 6 assist. Una decisione, quella del Manchester United, in linea con quello che è stato l'apprezzamento dell'attaccante in questi anni in cui è stato prestato al Borussia Dortmund prima, al Chelsea poi e quindi all'Aston Villa. Ora Sancho è libero e chissà che non possano riaprirsi per lui le porte della Serie A, con diversi club italiani che a più riprese hanno provato ad acquistarlo.

Sancho via dal Man United: piaceva al Napoli e non solo

In origine fu la Juventus che in almeno due sessioni diverse di calciomercato ha intavolato trattative vere e proprie con lo United, senza però mai trovare la quadra viste le richieste per il cartellino e soprattutto l'altissimo ingaggio percepito. Poi è toccato alla Roma, con Gasperini che la scorsa estate lo aveva messo in cima alla sua personalissima lista degli acquisti. Anche qui però l'accordo non è mai arrivato nonostante le buone sensazioni. In mezzo anche qualche sondaggio andato a vuoto da parte del Napoli e pure dell'Inter. Ora Sancho è libero da vincoli contrattuali e potrebbe tornare ad essere nome caldo per quel che riguarda il mercato di Serie A.