Allegri ben saldo alla guida del Napoli, Romano: "Pari col City rafforza sua posizione"

Il pareggio conquistato ieri dal Napoli potrebbe rappresentare un punto di svolta importante per Massimiliano Allegri. A sottolinearlo è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, che nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube ha analizzato il momento dell'allenatore e gli effetti dell'ultimo risultato sulla sua posizione.

Allegri, la tempesta sembra ormai alle spalle

Secondo Romano, il risultato ottenuto nell'ultima gara ha restituito maggiore solidità alla posizione del tecnico, allontanando le tensioni che avevano accompagnato le precedenti settimane. Una situazione che sembrava poter precipitare, soprattutto dopo la sfida contro la Lazio, considerata un possibile momento decisivo per il futuro dell'allenatore.

La posizione del tecnico torna più salda

L'analisi dell'esperto di mercato lascia dunque intravedere un quadro diverso rispetto ai giorni precedenti. Le difficoltà attraversate sembrano ormai superate e il pareggio ha contribuito a ridare serenità all'ambiente. Come evidenziato dallo stesso Romano, "il pari di ieri dà forza ad Allegri. Il peggio sembra passato. La tempesta è alle spalle dopo Napoli-Lazio, che poteva essere una tempesta. Oggi la sua posizione alla guida del Napoli è decisamente più salda".