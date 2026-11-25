De Bruyne-Psv, Schira: "Pronto rilancio e c'è già biennale per KDB"

Ultime calcio Napoli, futuro De Bruyne in bilico

Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe essere lontano da Napoli già nella prossima sessione invernale di mercato. Sul centrocampista belga sarebbe infatti forte l'interesse del PSV Eindhoven, pronto a mettere sul tavolo un contratto biennale per convincerlo a trasferirsi in Olanda. A fare il punto sulla trattativa è Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che ha svelato nuovi dettagli sul possibile affare.

Il PSV prepara l'offerta per De Bruyne

Secondo quanto riferito dal giornalista, il club olandese starebbe lavorando per arrivare al giocatore già a gennaio. La richiesta del Napoli si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro, mentre la prima proposta del PSV sarebbe stata di 2 milioni. Una distanza economica ancora importante, ma che potrebbe ridursi nei prossimi giorni.

Possibile intesa tra i 4 e i 5 milioni

La trattativa potrebbe entrare presto nel vivo, con il PSV pronto a presentare nuovi rilanci per avvicinarsi alle richieste della società azzurra. Schira ha spiegato che "è pronto un biennale dal PSV per De Bruyne. Potrebbe partire a gennaio. Il Napoli chiede 7 milioni, 2 l'offerta. A 4-5 milioni si può trovare la quadra. Nei prossimi giorni sono attesi rilanci dal PSV". Restano dunque da seguire gli sviluppi di un'operazione che potrebbe cambiare il futuro del belga.