Operazione per il futuro? Monitorato terzino classe 2006: può andare subito in B

Il Napoli continua a monitorare con attenzione i giovani talenti del panorama calcistico italiano, alla ricerca di profili interessanti in prospettiva futura. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra ci sarebbe quello di Giorgio Bailo, terzino classe 2006 attualmente in forza alla Vis Pesaro. Il giovane difensore avrebbe attirato l'attenzione degli osservatori partenopei, che nelle ultime settimane avrebbero avuto modo di visionarlo da vicino per valutarne caratteristiche tecniche, margini di miglioramento e potenziale di crescita. Lo riporta Nicolò Schira.

L'idea del Napoli per far crescere Bailo

L'interesse del club campano potrebbe tradursi in un'operazione di mercato con una strategia ben precisa. L'ipotesi al vaglio sarebbe quella di acquistare il cartellino del giovane terzino dalla Vis Pesaro, per poi garantirgli un percorso di crescita attraverso un'esperienza in Serie B. In questo scenario, il Napoli potrebbe appoggiarsi a una società amica, individuata come destinazione ideale per consentire al ragazzo di trovare spazio e accumulare minuti importanti tra i professionisti.