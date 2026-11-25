Svolta sul futuro di De Bruyne e McTominay? Scotto: "KDB potrebbe ripensarci, Scott rinnovare"

Il Napoli ritrova fiducia dopo Manchester: possibili nuovi scenari per De Bruyne e McTominay.

l pareggio del Napoli sul campo del Manchester City potrebbe rappresentare un punto di svolta per la stagione degli azzurri. In un intervento sul proprio canale YouTube il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha analizzato la crescita della squadra di Massimiliano Allegri, con alcune riflessioni anche sul futuro di Kevin De Bruyne e Scott McTominay: "C'è un'aria nuova? Sembra di sì, perché no? Questo pareggio è indubbiamente positivo per gli azzurri perché alla vigilia tutti avremmo firmato per un pari, perché in tanti ci stavamo preparando alla sconfitta e a un'altra serie di preoccupazioni, soprattutto legate al cammino in Champions League. Invece questo pareggio cambia la prospettiva per il Napoli, che deve giocare tre partite contro il Club Brugge, contro il Sabah e contro il Viking, due al Maradona e una in trasferta proprio in Azerbaigian contro il Sabah, tra il Club Brugge e il Viking. A questo punto il Napoli, a quattro punti, può anche permettersi, secondo me, di non perdere nessuna delle tre, vincerne almeno due e quindi centrare i playoff”.

Il Napoli non deve illudere nuovamente i tifosi

“Ma oggi non è questo che ci interessa, perché la Champions League intanto è archiviata. Il Napoli ha vinto una partita, quella con il Bodo Glimt in casa, e ha pareggiato con il Manchester City. Poi ha perso naturalmente le altre, però proprio il Bodo Glimt mi fa venire in mente una piccola fregatura che il Napoli ci ha dato. Lo ricordate la vittoria con i norvegesi allo stadio Maradona e poi quel pareggio con la Roma, sempre in casa, il famoso 3-3 nel quale il Napoli giocò bene, fece una buona partita, però si fece rimontare. Stavolta, a parti invertite, abbiamo visto la vittoria contro il Torino al Maradona, non particolarmente spettacolare, ma vittoria è stata, e poi questo pareggio positivo, convincente per tanti aspetti, soprattutto dal punto di vista della personalità in Champions League. Un pareggio e una vittoria che all'epoca diedero ai tifosi la speranza di una svolta, di vedere un Napoli diverso, un Napoli più concreto. Invece poi si è ripiombati nella mediocrità, nel grigiore, con Allegri in discussione. Adesso all'orizzonte c'è un'altra possibilità per dare una dimostrazione concreta. Ecco perché io spero che Allegri, metaforicamente parlando, non ci inganni di nuovo, nel senso pulito del termine, chiaramente”.

Allegri più padrone del suo Napoli

“Ha portato il Napoli a fare molto bene, a prendersi i complimenti nonostante un pareggio, perché poi tutta questa felicità, non dico entusiasmo, non voglio esagerare, però tutti questi pareri positivi arrivano comunque da un pareggio. Però va bene così, in casa del Manchester City, con i tanti assenti, con Allegri che non ha proprio citato gli infortunati. Mi piace questo aspetto dell'allenatore che non si lamenta, ma i cambi erano pochissimi e abbiamo visto quelle che erano le scelte di Allegri in panchina, tra squalifiche e assenti. Però Allegri ha comunque messo del suo perché ha dimostrato di aver preparato bene la partita dal punto di vista tattico. Ha fatto forse anche un po' di pretattica con quelle frasi alla vigilia, dicendo che, anche senza vincere, bisognava concentrarsi sulle ultime tre. Ha forse un po' sorpreso Enzo Maresca con questo 4-3-3 che nessuno si aspettava. Anche nell'allenamento aperto ha fatto dei cenni alla squadra di essere furbi, di ragionare con la testa. Insomma, vedo un Allegri un po' più padrone di questo Napoli, come dicevo nel video di ieri nel post partita”.

Le perplessità su Milinkovic-Savic e il confronto con Meret

“Va bene tutto, però adesso non ci deve più fregare la squadra azzurra, perché c'è qualche perplessità. Dopo la gara di ieri mi sarei aspettato un po' di coraggio in più, ad esempio nel primo tempo, mi sarei aspettato degli interventi migliori di Milinkovic-Savic, soprattutto sul secondo gol. Milinkovic-Savic è un portiere bravo nelle uscite, è bravo con i piedi, è bravo nei rilanci, sicuramente ha la capacità anche di cercare il compagno con dei veri e propri assist in profondità, però tra i pali spesso lascia a desiderare o quantomeno un errore a partita si vede quasi sempre. È alto due metri, quindi sicuramente non ha un fisico predisposto per essere agile come un gatto tra i pali, però questo diventa un po' un limite di questo portiere. Meret, il suo compagno di squadra che sarà assente a lungo per infortunio, tanto per cambiare, forse tra i pali è più bravo, magari un po' meno nei rilanci con i piedi, anzi decisamente meno, un po' meno nelle uscite. Però personalmente io preferisco un portiere che mi dà qualche garanzia in più tra i pali. In ogni caso il Napoli ha comunque deciso di puntare su Milinkovic-Savic. Vedremo, anche in futuro ci sono questioni aperte naturalmente sui rinnovi. Meret ha un solo anno di contratto”.

De Bruyne potrebbe ripensarci, McTominay rinnovare

“Anche De Bruyne, le sue voci di addio. Secondo me una novità potrebbe arrivare, una novità inaspettata magari per chi si aspetta la cessione di De Bruyne. In un Napoli più forte, in un Napoli che va bene, che va ai playoff, che torna in zona Europa, magari De Bruyne ci ripensa prima di andare via. È solo una mia idea, però attenzione perché McTominay, che vede il suo Napoli crescere, rivede un po' quella grinta, quella voglia di vincere, potrebbe rinnovare davvero il suo contratto con gli azzurri perché lui a Napoli sta bene, a patto che si trovi un accordo economico. Insomma, oggi è il giorno dell'ottimismo, del bicchiere mezzo pieno, di un Allegri che finalmente sembra cominciare a metterci qualcosa di suo, soprattutto abbandonando quella tattica così remissiva, così difensivista, e che pare abbia intrapreso la strada del coraggio. Con il Sassuolo e con il Lecce non si può fallire, con tutto il rispetto per queste due squadre”.