Futuro McTominay, distanza sulle cifre: Napoli vuole ridurre monte-stipendi

Ultime calcio Napoli, futuro McTominay ancora in bilico

Il Napoli ha avviato i primi contatti per discutere il futuro di Scott McTominay. Nei giorni scorsi, infatti, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha incontrato Colin Murdock, agente del centrocampista scozzese, per affrontare il tema del rinnovo contrattuale. L'attuale accordo tra il giocatore e il club di Aurelio De Laurentiis è valido fino a giugno 2028, ma la volontà della società è quella di provare a trovare una nuova intesa per blindare uno dei protagonisti della squadra.

Distanza tra domanda e offerta

Come riferito da TMW, il primo confronto tra le parti non ha permesso di avvicinare sensibilmente le rispettive posizioni, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto economico. McTominay, che attualmente percepisce uno stipendio di circa 4 milioni di euro netti a stagione, avrebbe avanzato una richiesta decisamente più elevata, puntando a un ingaggio di almeno 7 milioni netti all'anno.

La strategia del Napoli

Una distanza economica importante, che rende la trattativa tutt'altro che semplice. La società partenopea, infatti, intende proseguire con una politica orientata al contenimento del monte ingaggi e al progressivo ringiovanimento della rosa. Due linee guida che dovranno necessariamente essere considerate anche nella gestione del futuro dello scozzese. Il confronto tra Manna e l'entourage del calciatore rappresenta dunque un primo passaggio, ma serviranno ulteriori incontri per capire se esistono i margini per raggiungere un'intesa.