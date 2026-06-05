Un gioiellino del Napoli piace all'Udinese: è sfida al Genoa per l'estate

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Obaretin nel mirino di Udinese e Genoa in vista del prossimo calciomercato. Il Napoli intanto riflette sul futuro del suo giocatore

L'Udinese continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Nosa Obaretin, difensore di proprietà del Napoli che potrebbe lasciare il club nel corso della sessione estiva di mercato. Molto dipenderà dalle valutazioni del nuovo allenatore azzurro e dal ruolo che il giovane centrale potrà ritagliarsi nel progetto tecnico della prossima stagione. Nel frattempo, la società friulana ha intensificato il proprio interesse, secondo Tmw, seguendo da vicino il giocatore negli ultimi mesi e raccogliendo relazioni positive sul suo rendimento. Restano da definire le eventuali modalità dell'operazione

Obaretin-Napoli e l'ipotesi dello scambio con il Genoa

Parallelamente, resta aperta anche un'altra possibilità per il futuro di Obaretin. Napoli e Genoa, infatti, hanno valutato nelle scorse settimane l'ipotesi di uno scambio tra giovani prospetti. Sul tavolo ci sarebbe il nome dello stesso difensore azzurro, che potrebbe essere coinvolto in un'operazione comprendente Seydou Fini, attaccante esterno classe 2006 attualmente legato al club rossoblù. I contatti avviati tra le parti hanno avuto finora carattere esplorativo e non hanno portato a un'intesa concreta, ma l'idea non sarebbe stata definitivamente accantonata. In attesa di eventuali sviluppi tra Napoli e Genoa, l'Udinese resta dunque alla finestra, forte dell'interesse maturato dopo aver osservato più volte il difensore durante la sua esperienza in prestito all'Empoli.