Vicario accostato al Napoli, c'è qualcosa? La reazione del club azzurro

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Vicario può lasciare il Tottenham ed è stato accostato al Napoli. Cosa sta accadendo realmente? La posizione del club azzurro

Il Napoli cerca un nuovo portiere. Milinkovic-Savic è in bilico. Kovar del Psv è da tempo il primo obiettivo del ds Manna. Nel frattempo, in città continua a circolare anche una voce relativa a un possibile contatto tra Giovanni Manna e Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham ha trascorso il fine settimana a Capri, dove, curiosamente, erano presenti anche Piero Ausilio, Cristian Chivu e Diego Simeone. Una coincidenza che ha inevitabilmente alimentato indiscrezioni e suggestioni di mercato. Lo scrive il Cds oggi in edicola che fa anche il punto della situazione.

Vicario-Napoli, cosa filtra?

Al momento, tuttavia, quella che porta all'estremo difensore della nazionale italiana non viene considerata una pista particolarmente concreta dal Napoli. Pur trattandosi di un profilo apprezzato, non sembrano esserci le condizioni per trasformare i rumors in una trattativa vera e propria. Ad oggi, infatti, il club azzurro appare maggiormente orientato verso altre soluzioni per la porta, con il nome di Matej Kovar che continua a essere ritenuto decisamente più percorribile e in linea con le strategie del mercato partenopeo.