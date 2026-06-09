Zeballos, il Napoli insiste: ha il contratto in scadenza, è il favorito a destra

vedi letture

Zeballos del Boca Juniors nome caldo per il calciomercato del Napoli. Sarà l'esterno del Boca Juniors il rinforzo a destra?

Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe intensificato l’interesse per Óscar Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors. Il profilo del giovane argentino sarebbe particolarmente apprezzato dalla dirigenza azzurra, che lo considera una soluzione interessante per ampliare le opzioni sulle corsie offensive.

Zeballos nel mirino del Napoli

Il giocatore è attualmente legato al Boca Juniors da un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026, situazione che il Napoli segue con attenzione nell’ambito delle proprie strategie di mercato. Zeballos viene considerato un elemento capace di garantire qualità, imprevedibilità e profondità sulla fascia destra, dove potrebbe rappresentare un’alternativa credibile a David Neres e Matteo Politano.

Calciomercato Napoli, le novità per la fascia destra

La società partenopea valuta diversi profili per rafforzare il reparto offensivo e il nome dell’argentino figura tra quelli maggiormente graditi. Al momento non risultano trattative definitive, ma l’interesse del Napoli appare concreto e potrebbe trasformarsi in un affondo nelle prossime settimane qualora si creassero le condizioni favorevoli per l’operazione.