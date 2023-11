L'Inter soffre ma porta a casa vittoria e qualificazione: Salisburgo battuto di misura

Come a San Siro, l'Inter soffre un buon Salisburgo.v

Come a San Siro, l'Inter soffre un buon Salisburgo. Come a Salerno, serve Lautaro Martinez per portare a casa la posta. Come in entrambi i precedenti, anche alla Red Bull Arena vincono i nerazzurri: finisce 1-0 per la squadra di Simone Inzaghi, decide il solito gol - il quattordicesimo in stagione - del numero 10 argentino, subentrato a fine secondo tempo ad Alexis Sanchez.

È una vittoria importantissima, perché con questo successo l'Inter stacca con due turni d'anticipo il pass per gli ottavi di finale della Champions League: non accadeva dal 2005 che i nerazzurri si qualificassero 180' prima del gong del girone alla seconda fase della massima competizione continentale. Prosegue la striscia positiva della squadra di Inzaghi, che dopo la sosta potrà concentrarsi sui big match di campionato contro Juventus e Napoli, ma in Europa ha ancora un grande obiettivo da centrare: il primo posto, per il quale sarà verosimilmente decisivo lo scontro diretto con la Real Sociedad a San Sebastian. Per il terzo anno consecutivo, l'Inter è tra le migliori sedici squadre d'Europa.v