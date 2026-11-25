Ufficiale Psg-Roma, le formazioni ufficiali: Gasp sorprende tutti! Fuori Dybala e Malen

PSG-Roma, le formazioni ufficiali di Champions League: Gasperini rinuncia a Dybala e Malen, Castro titolare in attacco.

Gian Piero Gasperini sorprende tutti con le scelte di formazione per la sfida tra PSG e Roma, valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Il tecnico giallorosso rinuncia dal primo minuto a Paulo Dybala e Donyell Malen, affidando il peso dell'attacco a Santiago Castro, supportato sulla trequarti da Soulé e Pisilli. Novità anche a centrocampo, dove De Roon affiancherà Koné, con Molina e Wesley sulle corsie esterne. Davanti a Svilar confermato il terzetto difensivo composto da Hermoso, Ndicka e Mancini.

PSG-Roma, le scelte di Luis Enrique: Dembélé e Marquinhos in panchina

Novità importanti anche nella formazione dei campioni d'Europa in carica, con Luis Enrique che lascia inizialmente in panchina Dembélé e Marquinhos. Il tecnico spagnolo schiera Zabarnyi al centro della difesa al fianco di Pacho, mentre il tridente offensivo sarà composto da Akliouche, Ferran Torres e Mayulu. Confermatissimo il centrocampo con Joao Neves, Vitinha e l'ex Napoli Fabian Ruiz. I francesi vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva nella competizione.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Mayulu. Allenatore: Luis Enrique.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Ndicka, Mancini; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Soulé, Pisilli; Castro. Allenatore: Gian Piero Gasperini.